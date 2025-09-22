郵差送信被狗咬斷無名指 警員找到斷指 交消防員連人送醫縫合急救

基隆市許姓郵差今天前往立德路巷內送信時，遭到收信人飼養的狗攻擊。郵差的右手無名指末節被狗咬斷，消防人員到場救護，警員找到斷指一併急送醫院縫合治療。動物保護防疫所人員已捕獲這隻狗，帶回收容。

這名郵差今天上午10時左右，送信到立德路208巷附近時，遭到1隻家犬攻擊，手指頭當場遭咬斷，現場留了不少血跡。警員找到斷指後裝入塑膠袋，由救護車連人送往衛生福利部基隆醫院急救。

基隆市動保所獲報派員前往捕犬時，發現這隻家犬攻擊性極強，在聯繫不到屋主的情況下，先行捕捉並帶往寵物銀行收容。