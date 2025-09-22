盧婦準備再度外出時，竟發現機車不翼而飛。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名66歲盧姓婦人上午9時30分騎乘機車返家後，將車輛停放在楊梅區和平路住家門口附近，不料一小時後準備再度外出時，竟發現機車不翼而飛，只好請楊梅警分局協助，警防隨即調閱電眼並進行地毯式搜索，最後發現是因鄰居遭擋住出入而暫時將其移入屋內，卻忘了歸位，化解一場虛驚。

婦人鄰居解釋因車輛一度擋住出入，所以暫時將其移入屋內。圖：讀者提供

頭洲派出所說明，警員黃偉璇及何羿樵於21日上午10時許獲報後立即展開調查，調閱周遭監視器同時追查行車軌跡，並未發現有陌生人騎乘該車的畫面，由於可能是婦人忘記停放的位置，遂沿著婦人可能出入的範圍地毯式搜尋。尋找一陣後，竟然在鄰居住家前發現失蹤的機車，正當員警納悶時，婦人鄰居解釋因車輛一度擋住出入，所以暫時將其移入屋內，後續卻忘了歸位才造成誤會。盧婦與鄰居對此烏龍事件感到相當不好意思，也感謝警方在大熱天積極協助，順利讓愛車「失而復得」。

楊梅分局提醒，民眾停放車輛時可隨手拍照紀錄停放位置與周邊環境，避免因一時忘記或誤會造成困擾；同時也應注意將龍頭上鎖並隨身攜帶鑰匙，以防真正的竊案發生。同時也呼籲，遇有可疑情況務必即時通報，警方將第一時間到場提供協助，持續守護民眾財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅婦機車離奇消失？警地毯式搜尋揭真相