隋棠案翻版！頂樓漏水管委會只賠一半 法官不准判漏水屋損全得賠

藝人隋棠因積欠11萬管理費鬧上新聞版面，隋棠也在臉書澄清是因為社區管委會對社區修繕責任疏於盡責，自己花50萬元修繕，才以管理費抵銷方式消極抗議，不過最近法院一件判決確定案，過程如同隋棠案的翻版，但屋主透過訴訟打贏管委會，管委會不僅得全額賠償16萬餘元的屋頂漏水修繕費用，連因為漏水導致的房屋損壞修繕費12萬元，管委會也得賠。

惹訟的社區在新北三芝區，總住戶約40多戶、樓高8樓，屋齡超過30年，提告管委會的楊姓住戶就住在社區8樓，他提告主張，屋頂在民國111年就發現龜裂導致漏水，依公寓大廈管理條例，頂樓平台屬於共用部分，應由管委會負擔修繕義務，但管委會以社區無公共基金為由遲遲不修繕，後來他們自行雇工花了18萬9千元修復，他們要求管委會支付修繕費，但管委會卻以新通過的社區規約，僅能補助修繕費半數。

楊姓住戶稱，他們只好以管理費來抵銷修繕費，總共抵銷6期，管委會實際上還積欠他們16萬餘元的修繕費，另外，因為管委會未善盡維護與修繕義務，導致頂樓平台漏水後，造成房屋天花板油漆剝落、多處裂痕與壁癌等，他們整修房屋又花了12萬元，因為社區新規約對頂樓戶不公平，因此才提告求償28萬餘元。

管委會則主張，社區通過頂樓修繕僅補助半數的決議，楊姓住戶也有出席，且頂樓戶多有出席且同意新決議，這是顧及社區管理費用不足，及維護頂樓戶盡速修繕的權益，並非以住戶的多數暴力脅迫頂樓戶接受新決議，並無權利濫用的狀況，因此請求駁回。

儘管該社區通過的新規約規定頂樓漏水僅補助住戶一半修繕費，但法官認為，共用部分需要修繕的狀況，如果不是可以歸責於單一住戶的話，理應由全體區分所有權人以公共基金，或按照共有的應有部分比例分攤才公平，公共基金或管理費若有不足，應提高收取標準來支應，而不是用此理由來拒絕修繕，或要頂樓戶自行負擔大部分的修繕費，否則會形成不公平的狀態。

至於楊姓住戶求償的12萬元房屋修繕費，法官也認為，管委會未能舉證對於頂樓平台的保管維護，已經善盡注意而無欠缺，或對漏水已經善盡注意義務，因而造成楊姓住戶住家因為漏水而有損壞，因此楊姓住戶求償有理由，最後法官判決管委會得賠償楊姓住戶共28萬餘元的頂樓平台漏水修繕費與房屋修復費，全案確定。