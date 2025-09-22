快訊

美濃大峽谷案連環爆 官方架鐵欄杆將四周圍起 網酸「準備開牧場？」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄美濃農地遭盜採多處被挖成如同大峽谷的離譜狀況，連日延燒，重創高雄市政府形象，有網友發現其中一處大峽谷四周已被鐵欄杆圍起，酸「準備開牧場？」立委陳菁徽也到現場勘查質疑是「遮羞鐵皮長城」；高市府則解釋：架鐵欄杆是為避免民眾誤闖安全有疑慮。

PTT網友今天爆卦，以「登愣！美濃大峽谷已經被鐵圍欄圍起來」為題，指美濃大峽谷案件連環爆後，新聞越演越烈怎麼辦，答案是，通通圍起來；網友並提供照片，現場畫面顯示其中一處大峽谷已被官方架起鐵欄杆將四周圍起，原PO狠酸「只准拍高雄美的圖片，知道沒？」。

貼文引發網友熱議，有網友附和回應「笑死，黨說不准拍」、「再過幾天會不會google就打碼消失」「看起來是準備開牧場」、「要震怒了，震怒太晚圍起來」、「準備要埋大祕寶了」、「牧場物語，歡迎來到大峽谷市集」、「以後看要收門票」、「升級收費光觀景點」。

立委陳菁徽昨也去現場勘查，並在Threads貼文指出，美濃大峽谷的「遮羞鐵皮長城」，高市府解釋：避免民眾誤闖。陳菁徽指，她很好奇，過去半年，從4月、6月到8月，當地民眾一直反映，一直陳情，甚至檢舉。但當時市府都不擔心有人誤闖，不擔心民眾有安全疑慮，現在突然開始關心，開始重視，頻繁震怒之後，築起遮羞鐵皮長城。

高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面
高雄美濃大峽谷案連環爆官方架鐵欄杆將四周圍起。圖／取自陳菁徽Threads@dr.chinghuichen 畫面

農地 高雄市 陳菁徽 美濃大峽谷

