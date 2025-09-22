為閃測速相機急煞 台64小貨車失控撞護欄翻落邊坡

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市八里區台64快速道路今天上午發生翻車意外。33歲詹男駕駛小貨車行經台64線準備駛出觀音山隧道時，疑為了閃避超速相機猛踩煞車，車輛頓時失控擦撞護欄翻落邊坡。救護人員將詹男救起發現僅輕傷無生命危險，確切車禍原因仍待警方調查。

蘆洲警分局今天清晨6時許接獲報案，八里區台64線西行2.8K處有小貨車自撞翻車。警方及救護人員獲報趕抵救援，發現小貨車翻落邊坡，立即將33歲詹姓駕駛救出，所幸僅四肢多處擦挫傷意識清楚，送醫救治後已無大礙。

警方對詹男進行酒測，發現他並無酒駕，車上也未查獲違禁品。詹男向警方表示為了躲避測速照相機踩煞車減速，不料車輛竟失控擦撞護欄才會翻落邊坡，確切車禍原因仍待警方調查釐清。

詹男駕駛小貨車失控撞破護欄翻落邊坡。記者黃子騰／翻攝
詹男駕駛小貨車失控撞破護欄翻落邊坡。記者黃子騰／翻攝
詹男駕駛的小貨車翻落邊坡，車上載運的貨物散落滿地。記者黃子騰／翻攝
詹男駕駛的小貨車翻落邊坡，車上載運的貨物散落滿地。記者黃子騰／翻攝

