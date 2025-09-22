快訊

台南民宅火警婦葬身火窟 檢指示解剖查死因釐清公共危險

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市中西區西寧街1號2樓住宅昨晚發生火警，起火點疑似位於59歲錢姓婦人2樓臥室，錢婦逃生不及，命喪火窟，消防撲滅火勢後，搜救人員在2樓浴室前發現她，已燒成焦屍；今天上午檢警會同家屬相驗，檢察官指示安排解剖查明死因，並要釐清是否有公共危險罪責任。

消防局昨天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場為5樓建築，2樓全面燃燒，消防派員搶救；現場有5名民眾分別是葉姓、潘姓、黃姓、黃姓男子以及李姓女子（4男1女）受困於3樓陽台，5樓還有一名杜姓男子，消防均一一救出。

消防局指出，經派遣29車61人前往搜救，使用共生面罩將民眾帶下樓，分別送醫治療；消防於9時44分撲滅火勢，但28歲方姓男子表示59歲錢姓母親受困於2樓全面燃燒樓層，兩組搜救人員入內搜索後，10時1分確認錢婦倒臥2樓浴室前，已成焦屍。

據了解，現場為狹小巷弄連棟住宅，起火點疑似在2樓臥室，燃燒面積約15平方公尺；3樓救出5人均是住戶，5樓救出1男為房客，消防共救出6名住戶逃離火場，另有一名陳姓住戶是自行逃生，死者兒子自外返家，發現火警，焦急請消防救援母親，但已來不及救出。

警方鑑識小組與火調人員入內採證調查後，錢婦遺體移至殯儀館，警方初步製作死者兒子、發現火警的李姓女子以及一樓曹姓住戶的筆錄，今天上午與檢察官會同家屬相驗，家屬並未提出特別意見。

檢察官指示，將安排解剖釐清錢婦死因，並要火調人員及警方查清楚是否有公共危險罪責任；初步了解，現場尚未發現有人為故意縱火跡象，至於是電線走火或是抽菸導致將再釐清。

今天上午檢警會同家屬相驗，檢察官指示安排解剖查明死因，並要釐清是否有公共危險罪責任。記者袁志豪／攝影
