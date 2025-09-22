苗栗市西山垃圾場還在燒 強風助勢估計還要1、2天滅火

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，強烈颱風樺加沙帶來強風助勢，加上撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅，目前監測空氣品質，暫時並沒有異樣。

苗栗縣政府消防局今天清晨5點50分接獲報案，調派人車趕往西山垃圾場，配合苗栗市公所清潔隊挖土機一邊開挖、一邊灌水，現場燃燒面積約1000平方公尺，上午6點50分控制火勢，不再持續蔓延。

消防人員指出，起火區域暫置廢家具、樹枝，高度約5公尺深，加上強風助勢，灌救不易，估計還要1、2天才能撲滅，如果濃煙或氣味飄散，到住家緊閉門窗。

縣府環保局指出，西山垃圾場起火下風處，在苗栗市新川里、新英里及西湖鄉一帶，大氣擴散條件尚屬良好，空氣品質暫無異常，未發現汙染物累積，環保局將持續監測。

苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，悶燒加上強風助勢，撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，悶燒加上強風助勢，撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，悶燒加上強風助勢，撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，悶燒加上強風助勢，撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗市 環保局 空氣品質





