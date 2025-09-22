苗栗市西山垃圾場還在燒 強風助勢估計還要1、2天滅火

苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，強烈颱風樺加沙帶來強風助勢，加上撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅，目前監測空氣品質，暫時並沒有異樣。

苗栗縣政府消防局今天清晨5點50分接獲報案，調派人車趕往西山垃圾場，配合苗栗市公所清潔隊挖土機一邊開挖、一邊灌水，現場燃燒面積約1000平方公尺，上午6點50分控制火勢，不再持續蔓延。

消防人員指出，起火區域暫置廢家具、樹枝，高度約5公尺深，加上強風助勢，灌救不易，估計還要1、2天才能撲滅，如果濃煙或氣味飄散，到住家緊閉門窗。