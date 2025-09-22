不滿前車突切入車道害急煞 淡水刺青男持鋁棒攔車揮舞下場出爐

新北市50歲沈男昨天開車行經淡水時，疑在路口突然切入車道導致後方開車的29歲廖男急煞，廖男憤而超車將沈男攔下並持鋁棒叫囂作勢威脅。淡水警昨通知廖男到案，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送並對廖男開單告發，最高將處3萬6千元罰款。

據了解，29歲的廖男昨天下午1時許駕駛賓士車，行經淡水區民權路與民富街口時，前方突然有1輛由50歲沈男駕駛的轎車切入車道，廖男見狀緊急煞車頓時心生不滿，竟超車上前將沈男攔下，隨後持鋁棒下車對沈男揮舞叫囂。

沈男車上親友見狀立即錄影拍下整個過程，並將影片PO上臉書社團細說淡水，畫面中可件頂著平頭、手臂有紋身、身穿黑色上衣的廖男持鋁棒囂張地對沈男揮舞並怒罵，隨後才憤憤然上車開離，沈男隨後接著駛離現場並報案。