不滿前車突切入車道害急煞 淡水刺青男持鋁棒攔車揮舞下場出爐
新北市50歲沈男昨天開車行經淡水時，疑在路口突然切入車道導致後方開車的29歲廖男急煞，廖男憤而超車將沈男攔下並持鋁棒叫囂作勢威脅。淡水警昨通知廖男到案，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送並對廖男開單告發，最高將處3萬6千元罰款。
據了解，29歲的廖男昨天下午1時許駕駛賓士車，行經淡水區民權路與民富街口時，前方突然有1輛由50歲沈男駕駛的轎車切入車道，廖男見狀緊急煞車頓時心生不滿，竟超車上前將沈男攔下，隨後持鋁棒下車對沈男揮舞叫囂。
沈男車上親友見狀立即錄影拍下整個過程，並將影片PO上臉書社團細說淡水，畫面中可件頂著平頭、手臂有紋身、身穿黑色上衣的廖男持鋁棒囂張地對沈男揮舞並怒罵，隨後才憤憤然上車開離，沈男隨後接著駛離現場並報案。
淡水警方接獲報案趕抵現場時雙方均已離去，警方調閱監視器鎖定廖男身分，2小時內通知他到案說明，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送，並對廖男違規部分開單告發，最高將處3萬6千元罰款，並吊扣駕照6個月。警方同時也將通知沈男到案說明，釐清切入車道部分是否有涉及違規並依法舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言