不滿前車突切入車道害急煞 淡水刺青男持鋁棒攔車揮舞下場出爐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市50歲沈男昨天開車行經淡水時，疑在路口突然切入車道導致後方開車的29歲廖男急煞，廖男憤而超車將沈男攔下並持鋁棒叫囂作勢威脅。淡水警昨通知廖男到案，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送並對廖男開單告發，最高將處3萬6千元罰款。

據了解，29歲的廖男昨天下午1時許駕駛賓士車，行經淡水區民權路與民富街口時，前方突然有1輛由50歲沈男駕駛的轎車切入車道，廖男見狀緊急煞車頓時心生不滿，竟超車上前將沈男攔下，隨後持鋁棒下車對沈男揮舞叫囂。

沈男車上親友見狀立即錄影拍下整個過程，並將影片PO上臉書社團細說淡水，畫面中可件頂著平頭、手臂有紋身、身穿黑色上衣的廖男持鋁棒囂張地對沈男揮舞並怒罵，隨後才憤憤然上車開離，沈男隨後接著駛離現場並報案。

淡水警方接獲報案趕抵現場時雙方均已離去，警方調閱監視器鎖定廖男身分，2小時內通知他到案說明，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送，並對廖男違規部分開單告發，最高將處3萬6千元罰款，並吊扣駕照6個月。警方同時也將通知沈男到案說明，釐清切入車道部分是否有涉及違規並依法舉發。

網友將廖男持鋁棍揮舞畫面拍下PO網。圖／截取自臉書社團細說淡水
網友將廖男持鋁棍揮舞畫面拍下PO網。圖／截取自臉書社團細說淡水
雙方於民權路因為切換車道產生糾紛。記者黃子騰／翻攝
雙方於民權路因為切換車道產生糾紛。記者黃子騰／翻攝
警方通知廖男到案說明並查扣鋁棒。記者黃子騰／翻攝
警方通知廖男到案說明並查扣鋁棒。記者黃子騰／翻攝

