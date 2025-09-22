澄清湖畔母女2死車禍今相驗 肇事司機頭包紗布蒞庭辯解關鍵話曝光

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭；據悉，郭昨稱轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。

檢警今天上午10時對死者潘姓女子（36歲）及其61歲母親進行相驗，將釐清潘母生前墜湖還是撞擊當下死亡後墜湖，以及2人確切死因。

檢警今天上午10時相驗時，僅潘母的兒子、潘女的哥哥一人到場，由於家裡遭逢巨變，母親和妹妹天人永隔、女兒還躺在加護病房，潘男昨在臉書已貼文婉拒受訪，今天上午不發一語，但看得出神情相當悲傷，雙眼哭紅，時而低頭拭淚。

今天上午檢察官開臨時偵查庭要求警方將肇事貨車司機郭姓男子（28歲）帶到現場，郭男因昨天車禍當下頭部受到撞擊，頭部包滿紗布，郭男一家人從屏東趕到現場，媒體對郭喊問「怎麼撞的？要不要對家屬道歉」郭都未回應。

仁武警分局調查，郭男昨天上午11時沿文前路往仁武方向行駛，在過彎時車子不慎失控，撞向對向騎機車經過的騎士潘姓女子，當時潘女機車搭載母親，3歲姪女則站在機車腳踏板處。

潘女機車被貨車衝撞，導致3人噴飛，其中潘母整個人飛越近乎一個人高度的護欄掉落澄清湖中，潘女和女童則身體多處和手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘母從湖中拉上岸邊，救護車抵達現場，協助將潘母拉上岸，當時潘母已無生命跡象，救護車緊急將3人送醫搶救。

事故現場機車零件及當事人物品散落一地，肇事的郭男貨車側翻在地；潘女和母親因傷勢嚴重，經送醫搶救後，昨天下午約3時雙雙宣告不治；女童術後仍在加護病房觀察，鬼門關前的一場車禍不幸奪去潘女母女2條人命。