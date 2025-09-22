快訊

刪文道歉也沒用！女高中生盜用黃偉哲頭貼宣布「台南颱風假」 警帶回函送法辦

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

聽新聞
0:00 / 0:00

澄清湖畔母女2死車禍今相驗 肇事司機頭包紗布蒞庭辯解關鍵話曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭；據悉，郭昨稱轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。

檢警今天上午10時對死者潘姓女子（36歲）及其61歲母親進行相驗，將釐清潘母生前墜湖還是撞擊當下死亡後墜湖，以及2人確切死因。

檢警今天上午10時相驗時，僅潘母的兒子、潘女的哥哥一人到場，由於家裡遭逢巨變，母親和妹妹天人永隔、女兒還躺在加護病房，潘男昨在臉書已貼文婉拒受訪，今天上午不發一語，但看得出神情相當悲傷，雙眼哭紅，時而低頭拭淚。

今天上午檢察官開臨時偵查庭要求警方將肇事貨車司機郭姓男子（28歲）帶到現場，郭男因昨天車禍當下頭部受到撞擊，頭部包滿紗布，郭男一家人從屏東趕到現場，媒體對郭喊問「怎麼撞的？要不要對家屬道歉」郭都未回應。

仁武警分局調查，郭男昨天上午11時沿文前路往仁武方向行駛，在過彎時車子不慎失控，撞向對向騎機車經過的騎士潘姓女子，當時潘女機車搭載母親，3歲姪女則站在機車腳踏板處。

潘女機車被貨車衝撞，導致3人噴飛，其中潘母整個人飛越近乎一個人高度的護欄掉落澄清湖中，潘女和女童則身體多處和手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘母從湖中拉上岸邊，救護車抵達現場，協助將潘母拉上岸，當時潘母已無生命跡象，救護車緊急將3人送醫搶救。

事故現場機車零件及當事人物品散落一地，肇事的郭男貨車側翻在地；潘女和母親因傷勢嚴重，經送醫搶救後，昨天下午約3時雙雙宣告不治；女童術後仍在加護病房觀察，鬼門關前的一場車禍不幸奪去潘女母女2條人命。

警方事後對郭男吹測無酒駕行為，先前無相關肇事紀錄，對於當時為何貨車轉彎會失控是精神恍惚還是煞車失靈，郭男昨稱不清楚發生何事，警詢後被依過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，死者兒子（右一）神情悲傷，不發一語。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，死者兒子（右一）神情悲傷，不發一語。記者石秀華／攝影

母親 車禍 失控 死亡 澄清湖 加護病房

延伸閱讀

7月才剛迎來第二胎 寶寶突進加護病房！蔡允潔自責淚崩

阿里山石山引水道出意外！70歲女山友墜落10公尺邊坡 擦挫傷送醫

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

高雄澄清湖畔貨車撞祖孫3人機車 嬤落湖OHCA女童和姑姑手腳骨折

相關新聞

台南民宅火警婦葬身火窟 檢指示解剖查死因釐清公共危險

台南市中西區西寧街1號2樓住宅昨晚發生火警，起火點疑似位於59歲錢姓婦人2樓臥室，錢婦逃生不及，命喪火窟，消防撲滅火勢後...

澄清湖畔母女2死車禍今相驗 肇事司機頭包紗布蒞庭辯解關鍵話曝光

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

時速破百！桃園男違規拒檢狂逆向闖燈 猛撞巡邏車全毀

桃園市中壢區今凌晨一名42歲張姓男子騎車行經龍岡路時違規拒檢，一路逆向、闖紅燈逃逸，時速一度破百公里；警方一路示意攔停，...

桃園街友公園「搶地盤」鬥毆致死 44歲男落網羈押

桃園市朝陽公園9月1日發生遊民鬥毆致死案，一名40歲的游姓男子因與另一名44歲黃姓男子發生爭執，遭對方毆打重傷，經多日搶...

苗栗市西山垃圾場還在燒 強風助勢估計還要1、2天滅火

苗栗市西山垃圾場今天清晨起火，強烈颱風樺加沙帶來強風助勢，加上撲救不易，消防人員研判還要1、2天完全撲滅，目前監測空氣品...

不滿前車突切入車道害急煞 淡水刺青男持鋁棒攔車揮舞下場出爐

新北市50歲沈男昨天開車行經淡水時，疑在路口突然切入車道導致後方開車的29歲廖男急煞，廖男憤而超車將沈男攔下並持鋁棒叫囂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。