「懶X」不見竟報案請警幫忙抓 派出所怒轟110值勤員永和警回應了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

有網友昨天在臉書社團「靠北police」PO出截圖，有民眾稱自己的「懶X」不見了，要永和派出所去幫他抓「懶X」。永和所警員回報處理進度回嗆「110接電話的，這種垃圾報案內容好意思轉進來？」引發議論。永和分局則表示日後將加強過濾報案內容。

貼文一出引發網友熱議紛紛留言「110執勤員不是工讀生，這種報案都不用過濾？比電信公司的還不如！」、「我很好奇報案人嗑了什麼？」、「花那麼多錢養一個不篩案件的警察，為什麼不請工讀生接110就好」、「狗官的重點一定是找誰拍這張照片的，根本不在乎報案內容」

永和分局回應表示，該案是由當時輪值110報案專線的新店分局轉報，再轉入永和分局勤務中心。永和分局坦承，這樣的報案內容應判定為惡作劇直接結案，不該再派給同仁。日後將加強過濾報案內容，類此案件會先聯絡報案人確認案情，以避免惡作劇報案占用寶貴警力資源，影響真正有急迫或危急情況之案件。永和警呼籲，民眾切勿無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，將依社維法第85條第4款處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

民眾報案自己的「懶X」不見了，要永和派出所去幫他抓。圖／翻攝自臉書社團靠北police
永和 警察

