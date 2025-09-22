「懶X」不見竟報案請警幫忙抓 派出所怒轟110值勤員永和警回應了

有網友昨天在臉書社團「靠北police」PO出截圖，有民眾稱自己的「懶X」不見了，要永和派出所去幫他抓「懶X」。永和所警員回報處理進度回嗆「110接電話的，這種垃圾報案內容好意思轉進來？」引發議論。永和分局則表示日後將加強過濾報案內容。

貼文一出引發網友熱議紛紛留言「110執勤員不是工讀生，這種報案都不用過濾？比電信公司的還不如！」、「我很好奇報案人嗑了什麼？」、「花那麼多錢養一個不篩案件的警察，為什麼不請工讀生接110就好」、「狗官的重點一定是找誰拍這張照片的，根本不在乎報案內容」