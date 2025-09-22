時速破百！桃園男違規拒檢狂逆向闖燈 猛撞巡邏車全毀

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園中壢區今凌晨一名42歲張姓男子騎車行經龍岡路時違規拒檢，一路逆向闖紅燈逃逸，時速一度破百公里；警方一路示意攔停，隨後張男行經環中東路時，因車速過快撞上攔截的巡邏車，導致巡邏車車頭嚴重毀損、機車撞到面目全非，張男送醫後無大礙。警方不排除張男有施用毒品後騎車可能，依公共危險罪移送偵辦。

中壢警分局員警於今凌晨2時40分許，巡邏行經龍岡路，張男自龍岡路口騎車經過，見員警注視隨即心虛加速闖紅燈逃逸。員警立即開啟警鳴器、警示燈示意攔停，但張嫌持續拒檢，沿途於環中東路逆向6次、闖紅燈13次，車速更一度突破時速百公里。

隨後張男行經環中東路75號前，因車速過快未能及時減速，直接撞上攔截的巡邏車，導致警車擋風玻璃與車頭毀損，張嫌則受有骨折、擦挫傷等傷勢，送醫後無大礙。

經警方檢視，張男手臂上有針孔痕跡，不排除有施用毒品後騎乘機車可能，詢後依公共危險罪移送偵辦；至於是否涉及施用毒品駕車部分，待抽血檢驗後再行釐清。

中壢警分局長林鼎泰強調，張嫌在短短數分鐘內，多次高速逆向、連闖紅燈，完全漠視其他用路人生命安全，警方將依法嚴辦，呼籲民眾切勿以身試，以維護公眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市中壢區今凌晨一名42歲張姓男子騎車行經龍岡路時違規拒檢，一路逆向、闖紅燈逃逸，過程中因車速過快撞上攔截的巡邏車，導致巡邏車車頭嚴重毀損、機車撞到面目全非。記者周嘉茹／翻攝
