桃園街友公園「搶地盤」鬥毆致死 44歲男落網羈押

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市朝陽公園9月1日發生遊民鬥毆致死案，一名40歲的游姓男子因與另一名44歲黃姓男子發生爭執，遭對方毆打重傷，經多日搶救後，18日傷重不治。警方循線追緝，20日在新北市新莊區將黃男逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦，法院已裁定羈押。

案發當天下午，其他遊民發現游男在公園內昏迷不醒，立即撥打119求救。游男送醫時臉部嚴重腫脹，已失去意識，在救護人員協助下先送至榮總桃園分院，傍晚再轉至林口長庚醫院接續搶救，但18日仍傷重不治。

據悉，黃、游兩名遊民因酒後口角引發衝突。游男聲稱朝陽公園是他的「地盤」，引發身材壯碩的黃男不滿，隨即對游男拳打腳踢。

案發後，警方根據目擊者描述鎖定黃男涉有重嫌，展開多日追緝。警方發現黃男犯案後四處躲藏，最後在案發19天後，於新北市新莊區四維公園將其逮捕歸案。黃男到案後坦承與游男發生口角並動手毆打，目前黃男已依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並經法院裁定收押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

40歲游姓男子日前在桃園市朝陽公園與另一名44歲黃姓男子發生爭執，遭對方毆打致死。警方循線追緝，20日在新北市新莊區將黃男逮捕，法院今裁定羈押。記者朱冠諭／攝影
40歲游姓男子日前在桃園市朝陽公園與另一名44歲黃姓男子發生爭執，遭對方毆打致死。警方循線追緝，20日在新北市新莊區將黃男逮捕，法院今裁定羈押。記者朱冠諭／攝影

