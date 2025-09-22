輔助駕駛釀禍！國3苗栗後龍段發生休旅車追撞施工緩撞車
又見國道追撞施工緩撞車事故！國道3號北向128公里位於苗栗縣後龍路段，今天上午9點多，在內線車道發生一起休旅車追撞施工緩撞車事故，現場無人傷亡，也幸未波及其他車輛。
國道警方初步調查，35歲林姓男子駕駛銀灰色休旅車，行經事故路段時有使用輔助駕駛，疑因未注意車前狀況，撞擊內側車道1輛施工緩撞車。休旅車車頭毀損嚴重，緩撞車蠍尾也明顯變形，幸李男及緩撞車李姓駕駛及施工人員均未受傷，現場於9點46分左右排除，兩車駕駛人酒測值均為0。
國道第二大隊呼籲用路人，駕車時應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
