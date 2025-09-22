桃園通緝犯闖紅燈遇警盤查 跳大排逃逸反摔傷落網

男子假意配合停車受檢，下車後卻突然拔腿狂奔，並跳進一旁大排水溝企圖躲避追捕。圖：讀者提供

桃園警察分局大樹派出所員警昨(21)日晚間19時30分許，執行巡邏勤務行經桃鶯路時發現一輛自小客車闖越紅燈，立即上前攔查，卻意外查獲一名涉詐欺案的通緝犯。

據悉，28歲鄭姓男子因涉及詐欺案件遭發布通緝，當時假意配合停車受檢，下車後卻突然拔腿狂奔，並跳進一旁大排水溝企圖躲避追捕。員警隨即呼叫支援展開搜尋，在熱心民眾的指引下，於陰暗角落發現躲藏的鄭男。

鄭男因跳下大排導致左手舊傷脫臼、身上多處擦傷，自稱「超痛的」無力再逃，最後乖乖配合，員警將他拉上岸確認身份後，依通緝犯身分當場逮捕，解送歸案。警方呼籲，民眾切勿心存僥倖逃避司法，違法終將依法究辦。

