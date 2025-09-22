台中鬼月毛毛的…公寓頂樓男抽搐翻白眼、七旬紅衣婦躲廟宇供桌下

昨天農曆鬼門關，但鬼月期間，警方仍不免碰到民眾反映一些「心裡毛毛」的怪事，5日凌晨有民眾通報，公寓頂樓有赤腳男倒臥該處，還翻白眼不斷抽搐，嚇壞女住戶，還稱「是不是撞邪」，警方調查才知，男子是服藥後精神不濟昏倒該處，另外還有七旬婦人在8日時，穿著一身紅衣，躲在廟宇的供桌下方，嚇壞信眾，警方查處發現婦人已被家人通報協尋，趕緊送返家。

第一警分局公益所在5日凌晨1時許接獲女住戶報案，公寓頂樓有男子倒臥該處，「不停抽搐、雙眼翻白」、「好像撞邪」，因當時正值農曆七月，女住戶才有此聯想。

警員謝孜侑、黃尚緯到場發現，倒臥該處的男子年約28歲，是因疾病服藥不適，才倒臥該處，經聯絡救護車送醫後，已無大礙。

另外本月8日晚間，第六警分局西屯所也處理一件轄區土地公廟有一名七旬婦人，身穿紅衣躲在廟內供桌下方的案件。

西屯所警員黃妙靜、黃建皓接獲民眾報案，其七旬母親失聯，出門時身穿紅衣紅褲，因正值農曆鬼月，擔心母親發生意外，希望警方協尋。

警方根據監視器畫面做線索，在周邊搜尋約一小時後，才在距離婦人住家一公里處的土地公廟找到婦人，當時婦人躲在供桌底下，神情恍惚，也趕緊聯絡家屬帶回。