民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

聯合新聞網／ 綜合報導

近日永和派出所接獲荒謬報案。 圖／AI生成
警察是人民保母，但不代表要包辦所有不合理的要求。近日傳出一起荒謬報案，有民眾撥打110聲稱自己「懶○不見了」，要警方幫忙抓回來，消息隨後在臉書粉專「靠北police」曝光，引發熱議。

根據粉專貼出的民眾報案畫面，此為新北市永和分局永和所接收的通報，案情記錄顯示「稱自己的懶○不見了，要永和派出所去幫他抓懶○」，而處理回報則是有員警質疑：「這種垃圾報案內容也好意思轉進來？」

貼文曝光後，許多網友戲謔留言「重大刑案，必須通報」、「開一張遺失案類給他」。也有人不滿110「連過濾功能都沒了，乾脆勤指這些人力撒下一線改用AI線上轉接算了」、「110人員不是電話接線生，只需要接線生的話，用約聘僱的人員就好了」。

根據《鏡報》報導，永和分局證實有接獲這通報案紀錄，但坦言勤務中心當下應立即判定為惡搞電話，直接結案，不應再轉給派出所，以免基層同仁受困擾。此案因認定為惡作劇，也未派遣員警處理。

但分局也強調，報案派遣系統屬內部資訊，擷圖外流已涉及不當行為，將由督察組介入調查，確保內部作業流程不再發生類似疏失。

