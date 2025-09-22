5少年共乘轎車撞進工地釀4死 疑倖存少年哥哥發文捍衛弟「清白」

5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，八小時後被警方帶回。警方一度懷疑謝肇事逃逸，但他否認，稱駕駛是死在駕駛座的17歲郭姓少年；一名疑似謝少的哥哥也在網路社群發文，捍衛弟弟的「清白」。

據悉，謝姓少年為中輟生，因傷害罪被發布協尋，事故後獨自下車搭白牌車離去。警方八小時後找到他，幸運僅擦挫傷。他供稱，前一晚與朋友到居酒屋聚餐，郭姓少年開車打算載他們4人回市區住處，他當時坐在右前座玩手機，忽然發生車禍，不清楚事故原因。

一名疑似謝少的哥哥在Threads上發文，強調弟弟就是「一個清白的」，直呼開車的人已經死掉了，而弟弟剛好命大逃過一劫。他說，當時一群人飲酒過後要離場，車是金姓少年跟人借來，金姓少年到場後，郭姓少年堅持開車說要繞幾圈，其中一人本來要上副駕，「謝姓少年說他要做副駕，他們就駕車離去」，最後到了東大、經國交叉口，因車速過快，「謝姓少年有叫他煞車，郭姓少年誤踩油門，導致這場意外。」

新竹市消防局昨天凌晨三時許獲報經國路二段發生重大車禍，趕到現場發現轎車撞進工地嚴重變形，三人受困車內，都未繫安全帶，另一人噴飛車外，倒在車後左方約五公尺處；救護人員破壞車門救出三人，連同飛出車外的少年緊急送醫。

消防局說，17歲郭姓少年當時上半身在駕駛座，臀部靠近右前座，身體嚴重彎曲；16歲宗姓與金姓少年坐在後座中間與左方，17歲詹姓少年噴飛車外。四人均傷勢嚴重、送醫不治；警方調查，同車還有一名15歲謝姓少年不知去向。車上沒有發現違禁品，工地當時無人施工。

