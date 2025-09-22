屏東8旬翁開小貨車 不明原因撞路燈桿人車翻覆卡水溝

屏東縣80歲鄭姓老翁昨天中午開著小貨車不明原因衝出道路撞上路燈桿，人車翻覆，貨車右側朝下，以近45度角的側翻卡在約1公尺深的大排水溝，受困車底，消防局獲報後到場，將老翁從狹小空間小心救出，老翁意識清醒，送往東港安泰醫院救治，幸無生命危險。

屏東縣消防局表示，昨天中午12時6分接獲報案，派遣崁頂分隊2車4人由小隊長陳志豐帶隊，趕往事故現場，發現小貨車側翻在水溝內，車體與溝壁緊貼，駕駛鄭姓老翁困在車底與地面之間，救援空間相當狹窄，消防人員評估後，利用車底與水溝牆壁間有限空隙，一人先進入安撫老翁並評估傷勢，另一人則在後方協助。