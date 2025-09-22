聽新聞
0:00 / 0:00
車流一度紫爆！國3大溪段聯結車翻覆「子車脫鉤」釀禍
國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故，橫躺占據3線車道，導致車流嚴重回堵，鶯歌至大溪系統時速一度僅20公里，事故終在上午8時45分排除無人傷亡。
國道警方今上午7時25分接獲通報，國道3號南向57.7公里處，由一名30歲韓姓男子駕駛營業全聯結車疑因後方全拖車（子車）脫鉤翻覆肇事；現場無人受傷，駕駛無飲酒情形，現場於上午8時45分排除，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言