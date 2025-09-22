快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

車流一度紫爆！國3大溪段聯結車翻覆「子車脫鉤」釀禍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故，橫躺占據3線車道，導致車流嚴重回堵，鶯歌至大溪系統時速一度僅20公里，事故終在上午8時45分排除無人傷亡。

國道警方今上午7時25分接獲通報，國道3號南向57.7公里處，由一名30歲韓姓男子駕駛營業全聯結車疑因後方全拖車（子車）脫鉤翻覆肇事；現場無人受傷，駕駛無飲酒情形，現場於上午8時45分排除，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故。記者周嘉茹／翻攝
國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故。記者周嘉茹／翻攝
國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故。記者周嘉茹／翻攝
國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故。記者周嘉茹／翻攝

國道 鶯歌 車道

