車流一度紫爆！國3大溪段聯結車翻覆「子車脫鉤」釀禍

國道三號南下57.5公里大溪路段，今上午7時30分許，發生一起聯結車翻覆事故，橫躺占據3線車道，導致車流嚴重回堵，鶯歌至大溪系統時速一度僅20公里，事故終在上午8時45分排除無人傷亡。

國道警方今上午7時25分接獲通報，國道3號南向57.7公里處，由一名30歲韓姓男子駕駛營業全聯結車疑因後方全拖車（子車）脫鉤翻覆肇事；現場無人受傷，駕駛無飲酒情形，現場於上午8時45分排除，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。