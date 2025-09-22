5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前同車嬉鬧畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，八小時後被警方帶回。警方一度懷疑謝肇事逃逸，但他否認，稱駕駛是死在駕駛座的17歲郭姓少年，檢警今天相驗進一步調查。另外謝一行人先前在Instagram上發布的限時動態也曝光，畫面中顯示一行人在車內一路嬉鬧，成為生前最後身影。

本案其中一名少年在案發前曾在IG發4段限時動態，其中一段還放著一名少年表情迷茫的片段，並寫下「吃壞掉」；第三段影片則是錄製一行人同車嬉鬧，行駛路上的畫面，寫下「我開車卡車再開飛機」還放電音舞曲當配樂。

新竹市消防局昨天凌晨三時許獲報經國路二段發生重大車禍，趕到現場發現轎車撞進工地嚴重變形，三人受困車內，都未繫安全帶，另一人噴飛車外，倒在車後左方約五公尺處；救護人員破壞車門救出三人，連同飛出車外的少年緊急送醫。

消防局說，17歲郭姓少年當時上半身在駕駛座，臀部靠近右前座，身體嚴重彎曲；16歲宗姓與金姓少年坐在後座中間與左方，17歲詹姓少年噴飛車外。四人均傷勢嚴重、送醫不治；警方調查，同車還有一名15歲謝姓少年不知去向。車上沒有發現違禁品，工地當時無人施工。

警方調閱監視器，該銀色轎車昨天凌晨2時52分到經國路一段一間居酒屋載4名少年，6分鐘後行經經國、東大路口，僅駛離約850公尺，突失控撞進路旁建築工地。

謝姓少年經查為中輟生，因傷害罪被發布協尋，事故後獨自下車搭白牌車離去。警方八小時後找到他，幸運僅擦挫傷。他供稱，前一晚與朋友到居酒屋聚餐，郭姓少年昨凌晨開車到場，打算載他們4人回市區住處，他當時坐在右前座玩手機，忽然發生車禍，不清楚事故原因。

5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇。圖／新竹市消防局提供
5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇。圖／新竹市消防局提供
另外謝一行人先前在Instagram上發布的限時動態也曝光，畫面中顯示一行人在車內一路嬉鬧，成為眾人生前最後身影。記者王駿杰／翻攝
另外謝一行人先前在Instagram上發布的限時動態也曝光，畫面中顯示一行人在車內一路嬉鬧，成為眾人生前最後身影。記者王駿杰／翻攝
車禍發生前幾名少年在居酒屋聚餐
車禍發生前幾名少年在居酒屋聚餐

