5越南移工高雄小吃部包廂聚會High翻 警臨檢聞到這怪味全都上銬逮捕
鄧姓等5名越南籍移工前晚在高市大寮區某小吃部聚會，5人在包廂High翻，巧遇林園警分局執行擴大臨檢勤務，移工聽到有警方臨檢，有人暗中將俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯電子煙丟地上，警方聞到怪味發現，因現場沒人承認吸毒，全被上銬逮捕。
有網友在網路社群貼文指，高雄市林園區小吃部不知發生何事，一名男子被帶上警車；轄區林園警分局指出，前天深夜11時30分警方執行擴大臨檢勤務，在大寮區大寮路某小吃部包廂內臨檢，當場在包廂內地上發現一支俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯電子煙。
警方清查身分，確認鄧姓（23歲）、潘姓（21歲）、阮姓（20歲）、超姓（22歲）以及阮姓（21歲）都是合法來台工作的越南籍移工，但當時5人都不承認吸毒，因此全數帶回，採尿送驗後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
