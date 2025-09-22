盜黃偉哲大頭貼 兩人發布不實颱風假訊息 1人道歉求饒有人持續貼文

社群媒體threads上有兩位網友冒用台南市長黃偉哲的大頭貼，發布「颱風停班課」不實訊息，台南市刑警大隊已接獲市府報案，正由科技犯罪偵查隊受理展開調查，其中一位網友發現事情不妙，先刪文並道歉，隨即關閉帳號，另一位網友則迄今保持不實貼文。

黃偉哲今天凌晨12時41分在臉書及threads同步發文指出，依據災害防救法第53條，明知為有關災害之不實訊息而為第29條第一項之通報者，科新臺幣30萬元以上50萬元以下罰金。散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。

其中一位threads網友先冒黃偉哲的大頭貼，發布「台南明天 放！」其帳號隨即湧入大批網友抨擊造謠，在黃偉哲表明市府立場，報案交由市刑大偵辦後，該網友隨即刪文道歉寫下：

「您好我是發布那篇文章的作者，內容屬於不實訊息，當下經過他人提醒已經刪除貼文請問能不走法律程序嗎？造成社會大眾的困擾真的很抱歉。當下只是帶著開玩笑的心態並無熟慮就發發了這篇文章非常抱歉保證不會再犯對不起。」眼見無法平息眾怒，目前已關閉帳號。

另一名threads網友則不僅冒用黃偉哲的大頭貼，連帳號都使用黃偉哲的名稱，寫下「明天＋後天，台南 放！」其文章也湧入大批網友抨擊造謠，但迄今該網友仍持續保持不實貼文；有網友比對第一位發文的帳號，研判可能是一名國中生，有人認為學生開開玩笑，不用把事情弄那麼大。