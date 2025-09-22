聽新聞
颱風假之亂？台南市長黃偉哲大頭貼遭盜用 警方出手了
颱風樺加沙來襲，台南市尚未列入警戒範圍，今天正常上班上課，但卻有民眾盜用台南市長黃偉哲大頭貼，在網路散布「颱風停班停課」的不實訊息，對此，黃偉哲今凌晨也在社群平台強調，市刑大已展開調查，散布假消息不僅違法，恐引發社會慌亂，呼籲民眾切勿以身試法。
黃偉哲表示，針對有民眾冒用大頭貼，發布颱風停班課一事，市刑大獲報已展開調查；散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。呼籲民眾切勿以身試法。
消息曝光後，不少網友及市民也支持黃偉哲嚴加查辦，認為「冒用別人的身份發佈不實訊息、太可惡了！」；該名涉案網友則趕緊更換大頭貼並刪文致歉，坦承自己因抱著開玩笑心態，未經深思熟慮就發文，造成社會大眾困擾，非常抱歉，也強調不會再犯。
