影／台南中西區住宅公寓火警...2樓婦人成焦屍 消防救出6住戶
台南市消防局21日晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場為5樓建築，2樓全面燃燒，消防派員搶救；現場有5名民眾受困於3樓陽台，所幸消防平安救出，但有民眾表示59歲錢姓母親受困於2樓，經消防入內搜救，10時1分確認錢婦已成焦屍。
消防局指出，經派遣29車61人前往搜救，晚間9時27分發現3樓陽台有5名民眾受困，9時36分確認有5位民眾在安全區，使用共生面罩帶下樓，分別送醫治療；消防於9時44分撲滅火勢，但28歲方姓男子表示59歲錢姓母親受困於2樓全面燃燒樓層，兩組搜救人員入內搜索後。
搜救人員在10時1分發現一名女性焦屍，確認為錢姓婦人，目前已拉起封鎖線，由警方鑑識小組與火調人員入內採證調查；經檢察官指示，採證完成後，會先將遺體移至殯儀館，待製作家屬筆錄，將由檢警進行相驗。
據了解，現場為狹小巷弄連棟住宅，起火點疑似在2樓，燒毀2樓臥室，燃燒面積約15平方公尺；3樓救出5人（4男1女）均是住戶，5樓也救出1男，消防共救出6名住戶逃離火場，死者兒子則自外返家，發現火警，焦急請消防救援母親，搜救人員在2樓浴室前發現錢姓婦人。
消防指出，現場公寓沒有裝設住警器，消防於10時2分殘火處理完成，該場所有租賃關係，5樓為承租客房，其他樓層為住家使用；財損部分須由火調人員釐清，轄區分隊將施以防火宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言