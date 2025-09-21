影／台南中西區住宅公寓火警...2樓婦人成焦屍 消防救出6住戶

台南市消防局21日晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場為5樓建築，2樓全面燃燒，消防派員搶救；現場有5名民眾受困於3樓陽台，所幸消防平安救出，但有民眾表示59歲錢姓母親受困於2樓，經消防入內搜救，10時1分確認錢婦已成焦屍。

消防局指出，經派遣29車61人前往搜救，晚間9時27分發現3樓陽台有5名民眾受困，9時36分確認有5位民眾在安全區，使用共生面罩帶下樓，分別送醫治療；消防於9時44分撲滅火勢，但28歲方姓男子表示59歲錢姓母親受困於2樓全面燃燒樓層，兩組搜救人員入內搜索後。

搜救人員在10時1分發現一名女性焦屍，確認為錢姓婦人，目前已拉起封鎖線，由警方鑑識小組與火調人員入內採證調查；經檢察官指示，採證完成後，會先將遺體移至殯儀館，待製作家屬筆錄，將由檢警進行相驗。

據了解，現場為狹小巷弄連棟住宅，起火點疑似在2樓，燒毀2樓臥室，燃燒面積約15平方公尺；3樓救出5人（4男1女）均是住戶，5樓也救出1男，消防共救出6名住戶逃離火場，死者兒子則自外返家，發現火警，焦急請消防救援母親，搜救人員在2樓浴室前發現錢姓婦人。