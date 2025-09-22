聽新聞
高雄中鋼煉焦工場火警 粒狀物空汙開罰
中鋼公司高雄小港廠區昨上午煉焦工場的排氣機故障引發火警，竄出大量白色濃煙，消防人員搶救約1.5小時後撲滅，幸無人員傷亡。不過，市府監測到火警產生明顯粒狀物，將依空汙法裁處，市長陳其邁要求「確保安全之前，不得恢復排氣機組運作」。
中鋼公司表示，三、四階煉焦工場2部排氣機，昨上午9時41分因故異常跳機，部分焦爐氣無法由該排氣機抽吸，洩出引發火勢，緊急改採自然排氣方式排燒處置，並調派廠內消防車控制火勢，後續會同高市消防局及港務消防大隊二港口消防分隊戒備，因廠內尚有庫存焦炭，運作效能不受影響。
火警傳出濃濃白煙，數公里外都可見，高市消防局獲報出動12車28人前往搶救，並動用消防機器人及空拍機支援，火勢於近中午11時23分控制。
高市環保局指出，因中鋼設備跳機，粗焦爐氣從爐頂排燒塔直接排放，產生明顯粒狀物，空汙小組到場檢測，五用氣體偵測器數據顯示硫化氫0.9ppm、FID（可燃性氣體濃度）2.1ppm、總懸浮微粒0.021mg／m3，已違反空汙法第32條規定，將處10萬至500萬元罰鍰；直到中午12時許全市的空氣品質未見異常。
環保局表示，事故發生後焦爐排氣已明顯減少，火勢雖獲控制，將持續派員監測，確保未有二次汙染發生。
市長陳其邁指示副市長羅達生第一時間趕赴現場，並要求中鋼檢討事故原因、盡速修復設備，強調「在確保安全之前，不得恢復排氣機組運作」。
