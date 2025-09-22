夫妻躲債陳屍電塔 警追錢莊業者

警方鑑識小組在殯儀館內配合檢察官相驗。記者黃子騰／攝影 一對五旬夫婦昨天清晨被發現陳屍在新北市板橋區大漢溪堤外公園廣播電塔下，身旁留有給子女的書信；警方初步查出兩人積欠錢莊二百多萬元，一周來在旅館四處躲債，懷疑有地下錢莊涉放高利貸，正追查錢莊業者身分，朝重利等罪嫌偵辦。

警方調查，五十六歲劉男與五十七歲曹姓妻子，原經營裝潢工作，日前疑因生意不佳，為了籌錢，上網找小額信貸業者周轉；但生意仍每下愈況，二人無法還債，原借款加上利滾利，最後欠下二百多萬元債務。

夫妻二人無力償還，又擔心錢莊業者上門討債，約一周前從中和住處離開，在中和、土城地區旅社四處躲藏。

昨天清晨五時許，兩人被發現陳屍在板橋區大漢溪堤外公園的廣播電塔下；警方及救護人員到場時，二人已經明顯死亡，身旁包包內放有二人證件及留給子女的書信，經通知廿五歲兒子到場，指認無誤。

據了解，二人育有一子一女，皆已成年，在外租屋未同住。兒子說，前天晚間還曾至土城區旅館與雙親碰面，當時父母一切正常，並無異狀。

檢警昨天下午相驗遺體，發現兩人死因皆為窒息，排除外力介入，家屬無意見；因書信中提到向錢莊業者借錢，檢警研判二人因無力償還，才走上絕路，正透過死者通聯紀錄追查錢莊業者身分，追查涉放高利貸及是否涉及暴力討債等刑責。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980