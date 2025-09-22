聽新聞
0:00 / 0:00
5少年共乘轎車撞進工地 釀4死
五名少年昨天凌晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀四死慘劇，十五歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，八小時後被警方帶回。警方一度懷疑謝肇事逃逸，但他否認，稱駕駛是死在駕駛座的十七歲郭姓少年，檢警今天相驗進一步調查。
新竹市消防局昨天凌晨三時許獲報經國路二段發生重大車禍，趕到現場發現轎車撞進工地嚴重變形，三人受困車內，都未繫安全帶，另一人噴飛車外，倒在車後左方約五公尺處；救護人員破壞車門救出三人，連同飛出車外的少年緊急送醫。
警方事後調查，十七歲郭姓少年當時上半身在駕駛座，臀部靠近右前座，身體嚴重彎曲；十六歲宗姓與金姓少年坐在後座中間與左方，十七歲詹姓少年噴飛車外。四人均傷勢嚴重、送醫不治；同車還有一名十五歲謝姓少年不知去向。車上沒有發現違禁品，工地當時無人施工。
警方調閱監視器，該銀色轎車昨天凌晨二時五十二分到經國路一段一間居酒屋載四名少年，六分鐘後行經經國、東大路口，僅駛離約八五○公尺，突失控撞進路旁建築工地。
謝姓少年經查為中輟生，因傷害罪被發布協尋，事故後獨自下車搭白牌車離去。警方八小時後找到他，幸運僅擦挫傷。他供稱，前一晚與朋友到居酒屋聚餐，郭姓少年昨凌晨開車到場，打算載他們四人回市區住處，他當時坐在右前座玩手機，忽然發生車禍，不清楚事故原因。
肇事車輛經查為鄭姓女子所有，她到案表示車輛借給朋友兒子，但不清楚對方是誰。四名死亡少年據了解都在學，郭姓少年就讀某私立高中夜校，校方昨表示會配合警方偵辦，給予家屬必要協助。
車禍奪走四命，警方表示相關事故原因和肇責仍待鑑定分析，已依規定抽血檢測是否酒駕，今天報檢察官相驗進一步調查。
車禍工地原是一間護膚養生館，去年曾爆出新竹縣某女警「兼職」爭議，後查無實據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言