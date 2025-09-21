影／台南中西區住宅2樓全面燃燒 5人受困陽台被救出、發現1焦屍

台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場為5樓建築，2樓有全面燃燒，消防派遣25車53人前往灌救；現場有5名民眾受困於3樓陽台，所幸消防平安救出，但有民眾表示59歲錢姓母親受困於2樓，經消防入內搜救，10時1分在2樓發現一名女性焦屍。

消防局指出，經搜救人員趕往現場，9時27分發現3樓陽台有5名民眾受困，9時36分確認有5位民眾在安全區，使用共生面罩帶下樓，分別送醫治療；但民眾表示59歲錢姓母親受困於2樓全面燃燒樓層，兩組人員入內搜索中，於10時1分發現一名女性女性焦屍，經查證身分確認為錢姓婦人，目前警方拉起封鎖線，鑑識與火調人員將入內採證調查。

