影／台南中西區5層樓住宅2樓全面燃燒！傳6人受困 消防急救援

台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場為5樓建築，2樓有明顯火光，消防派遣25車53人前往灌救；9時24分，現場2樓已全面燃燒，消防加派人力前往，9時27分發現3樓陽台有5名民眾受困，正全力救援中。

消防局指出，9時33分搜救人員搜索至3樓，9時36分確認有5位民眾在安全區，準備使用共生面罩帶下樓；但民眾表示59歲母親受困於2樓全面燃燒樓層，目前兩組人員入內搜索中。

【中央社／台南21日電】

台南市中西區西寧街一處連棟住宅建物今天晚間發生火警，消防局人員抵達現場時發現2樓處有明火竄出，有5人在3樓陽台處待援，還有1人疑似在2樓未撤出，立即展開搶救。

台南市政府消防局晚間9時14分獲報，指稱中西區西寧街有住宅火警，初期派遣21部各式車輛、38名人員前往救援，抵達現場後發現為5層樓建物，2樓處有明火冒出，有5人在3樓陽台處待援，消防人員立即展開救援。

消防人員初步調查，疑似還有1人在起火的2樓處，正持續救援。

台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場傳出3樓陽台有5名民眾受困。記者袁志豪／翻攝 台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場傳出3樓陽台有5名民眾受困。記者袁志豪／翻攝 台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場傳出3樓陽台有5名民眾受困。記者袁志豪／翻攝 台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場傳出3樓陽台有5名民眾受困。記者袁志豪／翻攝 台南市消防局今天晚間9時14分接獲報案，中西區西寧街1號2樓住宅發生火警，現場傳出3樓陽台有5名民眾受困。記者袁志豪／翻攝