快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

聽新聞
0:00 / 0:00

新北電塔雙屍相驗…死者兒子哀戚到場 警將追錢莊業者重利罪

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區大漢溪堤外廣播電塔今晨被發現1男1女一對夫妻陳屍在電塔下，檢警下午相驗遺體，死者25歲兒子哀戚抵達殯儀館。警方查出死者疑因經商失敗欠下2百多萬高利貸，將追查高利貸業者釐清案情。

據了解，死者56歲丈夫與57歲妻子從事裝潢工作，疑在網路上找小額借貸周轉，因生意仍持續低迷無法還款，欠債金額利滾利下，共欠下2百多萬元債務。夫妻倆無力償還又擔心債主逼債，日前自中和住處跑到土城旅館居住躲避追債。

今天凌晨5時許夫妻倆被晨運民眾發現陳屍在板橋區大漢溪河濱公園廣播電塔下方，警方及救護人員到場發現2人已明顯死亡。

警方根據死者放在一旁包包內證件及留給下的書信，通知死者兒子到場認屍；據了解夫妻倆育有一對成年兒女，均在外租屋未同住，25歲兒子昨晚還至土城旅社與父母見面，當時互動皆正常未發現異狀。

檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗夫妻倆遺體，死者兒子哀戚到場配合檢察官相驗，家屬對死因無意見，但因疑涉地下錢莊催債問題，警方將透過死者手機通聯等相關跡證追查高利貸業者，朝重利罪嫌偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方獲報到場採證釐清死因。記者黃子騰／翻攝
警方獲報到場採證釐清死因。記者黃子騰／翻攝
警方帶著大批證物至殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
警方帶著大批證物至殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
警方鑑識小組在殯儀館內配合檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
警方鑑識小組在殯儀館內配合檢察官相驗。記者黃子騰／攝影

夫妻 新北 遺體 父母 高利貸 殯儀館 地下錢莊

延伸閱讀

土城樹林線趕時效 新北捷：拚最短3天重啟招標

電塔雙屍疑經商欠高利貸 新北夫妻躲債旅館一周今陳屍

新北板橋堤外廣播電塔驚見雙屍 夫妻雙腳懸空明顯死亡

永和新設高壓電塔遭民眾反彈 台電：將研擬地下化可行性方案

相關新聞

影／國道4號疑駕駛自撞釀火燒車 消防急搶救、目前交通中斷

國道四號豐原段東向20.1公里處今天傍晚發生火燒車，駕駛疑自撞後起火，轎車全面燃燒整車燒毀，駕駛逃生，該路段目前交通中斷...

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

郭姓男子今天上午11時駕小貨車在高雄市澄清湖文前路轉彎時，失控撞至對向騎機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人，造成潘女...

5人受傷送醫！國1三重交流道4車連環撞 北上路段嚴重回堵2公里

國道一號三重交流道北上27.6公里處下午5時許發生4車連環車禍，3輛轎車與1輛小貨車在外側車道發生碰撞，救護人員到場將5...

淡水高級社區泳池驚傳溺水 7旬男面朝下無呼吸心跳

新北市淡水區沙崙路一處知名社區大樓今天下午驚傳溺水意外，住戶下午4時許驚見1名男子在社區泳池上載浮載沉立即報警，救護人員...

新北電塔雙屍相驗…死者兒子哀戚到場 警將追錢莊業者重利罪

新北市板橋區大漢溪堤外廣播電塔今晨被發現1男1女一對夫妻陳屍在電塔下，檢警下午相驗遺體，死者25歲兒子哀戚抵達殯儀館。警...

北市南門市場玻璃驚見「SOS」 稅捐處女員工加班受困樓梯間

有民眾昨晚騎車行經南門市場發現高樓辦公室有求救燈號和「SOS」字樣，立即向警方報案，經查為台北市稅捐處女員工加班受困樓梯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。