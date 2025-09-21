新北電塔雙屍相驗…死者兒子哀戚到場 警將追錢莊業者重利罪

新北市板橋區大漢溪堤外廣播電塔今晨被發現1男1女一對夫妻陳屍在電塔下，檢警下午相驗遺體，死者25歲兒子哀戚抵達殯儀館。警方查出死者疑因經商失敗欠下2百多萬高利貸，將追查高利貸業者釐清案情。

據了解，死者56歲丈夫與57歲妻子從事裝潢工作，疑在網路上找小額借貸周轉，因生意仍持續低迷無法還款，欠債金額利滾利下，共欠下2百多萬元債務。夫妻倆無力償還又擔心債主逼債，日前自中和住處跑到土城旅館居住躲避追債。

今天凌晨5時許夫妻倆被晨運民眾發現陳屍在板橋區大漢溪河濱公園廣播電塔下方，警方及救護人員到場發現2人已明顯死亡。

警方根據死者放在一旁包包內證件及留給下的書信，通知死者兒子到場認屍；據了解夫妻倆育有一對成年兒女，均在外租屋未同住，25歲兒子昨晚還至土城旅社與父母見面，當時互動皆正常未發現異狀。

檢警今天下午在新北市立殯儀館相驗夫妻倆遺體，死者兒子哀戚到場配合檢察官相驗，家屬對死因無意見，但因疑涉地下錢莊催債問題，警方將透過死者手機通聯等相關跡證追查高利貸業者，朝重利罪嫌偵辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980