北市南門市場玻璃驚見「SOS」 稅捐處女員工加班受困樓梯間

有民眾昨晚騎車行經南門市場發現高樓辦公室有求救燈號和「SOS」字樣，立即向警方報案。聯合報系資料照／記者邱書昱攝影

有民眾昨晚騎車行經南門市場發現高樓辦公室有求救燈號和「SOS」字樣，立即向警方報案，經查為台北市稅捐處女員工加班受困樓梯間，幸經住戶通報物管協助脫困，虛驚一場。

有網友昨晚在社群平台Threads（脆）發文表示，和友人騎車回家行經北市南海路、羅斯福路口，停等紅燈時看到南門市場高樓辦公室有規律燈光閃爍，細看發現窗戶玻璃貼著「SOS」字樣，隨即致電派出所協助處理。

台北市警察局中正第二分局今天下午透過新聞稿表示，轄下南昌路派出所昨晚7時許獲報，指羅斯福路一段8號（南門市場）12樓疑似有求救事件，隨即派員至現場了解。

經調查了解，受困者為台北市稅捐處1名女員工，她昨天休假要到南門市場12樓辦公室加班，因忘帶門禁卡，所以先請南門市場物管人員協助她進入辦公室工作，後來因故要到11樓辦公區卻忘帶手機和管制卡，因此受困樓梯間，才向外求救。

所幸經大樓對面住戶發現求救訊息後，立即協助通知南門市場物管人員此訊，才順利幫助女員工脫困離開。

警方到場時，整起事件已排除，歷程約10分鐘左右，所幸為虛驚一場。

中正二分局呼籲，民眾若發現可疑人事物，請立即撥打110報案，由警方到場協助查處。