花蓮南區一連2起山難 一人遭蜂螫、一人身體不適消防救下山

來自宜蘭縣的蔡姓男子與蕭姓女子，前往花蓮卓溪鄉登山，卻在玉林橋遺址附近慘遭蜜蜂螫傷，蔡男痛到無法行走，花蓮縣消防局今天把人救下山並送醫。另來自台中市曾姓女子與潘姓男子攀登南三段，彼此疑似走失，曾女身體不適求援，消防局申請空勤直升機將人吊掛下山。

消防局昨天接獲消防署指揮中心轉報，2人登山團於卓溪鄉玉林橋遺址附近一帶遭蜂螫，其中56歲蔡男傷患出現全身無力、灼熱感、發燒及劇烈疼痛等症狀，甚至痛到無法行走，同行山友蕭女立即通報緊急狀況，並同步按下衛星裝置inReach的SOS求救按鈕請求協助撤離。

消防局第三大隊警消、林業署花蓮分署玉里工作站人員等共3位先遣地面救援人員，昨天下午4時許在三民分隊集結後清點裝備，駕車前往中平林道登山口處，再夜行徒步前往救援。後於晚上9時許時接觸傷患，經初步評估後給予必要急救處置，協助患者撤離，今天凌晨2時許平安下山，順利完成救援任務。

另外，來自台中市的曾女與潘男預計利用7天攀登南三段路線，14日從花蓮瑞穗林道上山，計畫20日從南投郡大山登山口下山。沒想到2人行經內嶺爾山三叉營地時，彼此疑似走失，曾女遲遲聯繫不上潘男，眼看身上的飲用水即將用罄，加上不熟路線不敢自行下山，只好通報消防局求援。

花蓮縣消防局17日上午7時許接獲南投縣消防局轉報後，先以電話及訊息聯繫曾女確認失聯的潘男相關資訊，接著成立前進指揮所、集結搜救人員，由花蓮警消、林業署花蓮分署玉里工作站人員等4人擔任先遣地面救援人員，由空勤總隊直升機支援地面下放救援人員至太平溪源營地附近。

消防局18日上午6時許聯繫上潘男，經評估對方的體力、糧食及路程等綜合考量後，指示潘男按原計畫由郡大山登山口下山，搜救人員同日上午10時許也成功與曾女會合下撤。

消防局指出，潘男已如期在20日平安下山，考量颱風將至加上曾女身體不適，今天上午8時協請空勤總隊出動直升機，將曾女載送下山並由救護人員評估後送醫治療。

消防局表示，這兩起山難救援案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。