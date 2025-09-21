快訊

阿里山石山引水道出意外！70歲女山友墜落10公尺邊坡 擦挫傷送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有一行來自台中33人登山團，今天下午傳出團員中有名70歲女山友不慎跌落阿里山鄉石山引水道10公尺邊坡，嘉義縣消防局據報前往協助救援，所幸傷者身體擦挫傷，意識清楚，救護人員初步處置後，由救護車送往嘉義市醫院救治。

嘉義縣消防局表示，今天下午1時許接獲報案，指稱台中市大里區一行33人分2組登山，其中簡單路線組10人，在阿里山鄉石山引水道往瀑布方向行進時，發生1名年約70歲女性團員不慎跌落約10公尺深邊坡。

縣消防局獲報後立即派遣阿里山及三和分隊消防人員前往救援，傷者意識清楚，但身體多處擦傷，經救護人員初步處置後，隨即由救護車送往聖馬爾定醫院救治。

嘉義縣消防局呼籲，民眾前往山區從事登山或健行等戶外活動時，應充分評估自身健康狀況，並注意天候與攜帶合宜裝備，以確保山林活動安全。

來自台中的登山團今天下午傳出有名團員不慎跌落阿里山鄉石山引水道10公尺邊坡，嘉義縣消防局據報前往協助救援。記者李宗祐／翻攝
