阿里山石山引水道出意外！70歲女山友墜落10公尺邊坡 擦挫傷送醫
有一行來自台中33人登山團，今天下午傳出團員中有名70歲女山友不慎跌落阿里山鄉石山引水道10公尺邊坡，嘉義縣消防局據報前往協助救援，所幸傷者身體擦挫傷，意識清楚，救護人員初步處置後，由救護車送往嘉義市醫院救治。
嘉義縣消防局表示，今天下午1時許接獲報案，指稱台中市大里區一行33人分2組登山，其中簡單路線組10人，在阿里山鄉石山引水道往瀑布方向行進時，發生1名年約70歲女性團員不慎跌落約10公尺深邊坡。
縣消防局獲報後立即派遣阿里山及三和分隊消防人員前往救援，傷者意識清楚，但身體多處擦傷，經救護人員初步處置後，隨即由救護車送往聖馬爾定醫院救治。
嘉義縣消防局呼籲，民眾前往山區從事登山或健行等戶外活動時，應充分評估自身健康狀況，並注意天候與攜帶合宜裝備，以確保山林活動安全。
