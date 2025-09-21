快訊

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓男子今天上午11時駕小貨車在高雄市澄清湖文前路轉彎時，失控撞至對向騎機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人，造成潘女母親噴飛掉落湖中無生命跡象，潘姓女子及姪女手腳骨折變形，意識不清，3人被送醫搶救，但不幸的是，潘女和母親因傷重雙雙宣告不治。

仁武警分局調查，駕駛小貨車的郭姓男子（28歲）今天上午11時沿文前路往仁武方向行駛，在過彎時車子不慎失控，撞向對向騎機車經過的騎士潘姓女子（36歲），當時潘女機車搭載61歲的母親，3歲姪女則站在機車腳踏板處。

潘女機車被貨車衝撞，導致3人噴飛，其中潘女母親整個人飛越近乎一個人高度的護欄掉落澄清湖中，潘女和女童則身體多處和手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘母從湖中拉上岸邊，救護車抵達現場，協助將潘母拉上岸，當時潘母已無生命跡象，緊急將3人送醫搶救。

事故現場機車零件及當事人物品散落一地，肇事的郭男貨車側翻在地，油漬灑滿地，現場有多輛救護車待命，包括肇事的郭男和潘女一家3口共4人均被送醫急救。

潘女和母親因傷勢嚴重，經送醫搶救後，仍於下午約3時雙雙宣告不治；女童仍在醫院搶救中，鬼門關前的一場車禍奪去2條人命。

肇禍的郭男則頭部擦挫傷，當下也被送醫治療；警方事後對郭男經警方吹測無酒駕行為，對於當時為何貨車轉彎會失控是精神恍惚還是煞車失靈，郭男稱不清楚發生何事。

警方初步研判為自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

郭姓男子今天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝
車禍 高雄市 澄清湖 交通事故

