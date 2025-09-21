快訊

樺加沙颱風掀大浪…龜山島海上活動傳意外 1名遊艇船員溺水死亡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

受到樺加沙颱風走勢及外圍環流影響，東北部海域風浪增強，龜山島也封島，光腳遊艇今天上午載著3名船員及11名乘客前往龜山島海上遊玩，近中午傳出1名船員在龜山島龜尾海域潛水時溺水，被救起時已無心跳呼吸，送醫搶救仍不治。

死者為33歲李姓男子，今天近中午，海巡接獲宜蘭縣政府消防局通報，民眾報案光腳遊艇船員於潛水溺水，救起後呈現OHCA，正由開拓者1號遊艇協助載返烏石漁港遊艇碼頭，12時3分開拓者1號從烏石港進港，救護車立刻把人載到礁溪杏和醫院搶救，不幸12時46分宣布搶救無效。

受到樺加沙颱風外圍環流影響，宜蘭龜山島周邊沿海最高大浪2公尺以上，加上大潮期，碼頭靠泊危險，東北角風景區管理處已經宣布龜山島封島，未料仍有遊艇業者載客前往鄰近海域從事海上活動，

經查，光腳遊艇有船員3人及乘客11人，今天上午8時3分從烏石漁港出發，意外發生後，下午1時1分進烏石漁港；開拓者1號遊艇有船員1人及乘客7人，上午9時5分從鳥石漁港出發，中午12時3分進烏石漁港。

樺加沙颱風外圍環流掀大浪，龜山島海上活動今天傳出意外，1名遊艇船員潛水時發生溺水，送醫搶救不治。圖／民眾提供
