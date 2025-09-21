快訊

竹市清晨4死車禍 倖存少年無酒精反應 警方初判：車速過快

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市經國路二段今凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車疑車速過快，撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，造成車上4名乘客重傷死亡，其中，倖存的15歲謝姓少年搭白牌車離去，8小時後遭警逮捕，警方懷疑謝開車肇事，但他聲稱開車的是另名郭姓男子，全案依法移請新竹地檢署、少年法庭偵審，謝是否為駕駛人待釐清。

據悉，謝少中輟、也因傷害罪遭發布協尋，經警調閱監視器，發現該輛銀色轎車於今天凌晨2時52分由經國路一段一間居酒屋載4名乘客，只開了約850公尺就撞上該建築工地。警方到場時，並未在車上發現違禁品，該處工地也無人施工。

另外，謝少到案向警方供稱，當晚郭男開車到居酒屋載他與友人，一夥人上車後打算先將他載回市區住處，他坐在轎車副駕駛座玩手機，忽然就發生車禍，他也不知道車禍原因。

警方指出，初步判定該輛轎車今天凌晨2時58分沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經新竹市經國、東大路口後，疑因車速過快自撞經國路上住宅工地，謝少全身僅擦挫傷，於事故後自行搭白牌車離去，警方循線將他查緝到案，經檢測無酒精反應；至於謝是否為駕駛人，將由鑑定單位現場勘查分析研判，警方將根據相關跡證，釐清確切肇事原因與責任。

新竹市消防局指出，今天凌晨2時57分受理報案，立刻派遣7車19人趕往，到場發現車內有3人受困，其中，17歲郭男位於駕駛座，16歲宗男坐在後座中間，16歲金男在後座左方，17歲詹男則噴飛車外位於車後左方5公尺處，消防人員採器具將車門破壞，此時，郭、金、詹等人已失去生命跡象，宗男重傷昏迷，送醫後仍不治死亡。

另外，附近居民說，車禍發生的工地，原本是去年爆出有女警「兼職」引發社會議論的養生館（事後警方查無實據，但女警被記大過），如今又在農曆七月最後一天傳出意外，更讓人覺得不可思議。

新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上4死。圖／民眾提供
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上4死。圖／民眾提供
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上4死。圖／新竹市消防局提供
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上4死。圖／新竹市消防局提供
被懷疑駕車的15歲謝姓男子（黑衣者）一度失蹤，警方成立專案小組，稍早逮獲謝男帶回偵訊，謝男否認是駕駛，全案偵訊中，細節待釐清。圖／民眾提供
被懷疑駕車的15歲謝姓男子（黑衣者）一度失蹤，警方成立專案小組，稍早逮獲謝男帶回偵訊，謝男否認是駕駛，全案偵訊中，細節待釐清。圖／民眾提供

新竹 車禍 居酒屋

