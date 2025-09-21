竹市清晨4死車禍 倖存少年無酒精反應 警方初判：車速過快

新竹市經國路二段今凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車疑車速過快，撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，造成車上4名乘客重傷死亡，其中，倖存的15歲謝姓少年搭白牌車離去，8小時後遭警逮捕，警方懷疑謝開車肇事，但他聲稱開車的是另名郭姓男子，全案依法移請新竹地檢署、少年法庭偵審，謝是否為駕駛人待釐清。

據悉，謝少中輟、也因傷害罪遭發布協尋，經警調閱監視器，發現該輛銀色轎車於今天凌晨2時52分由經國路一段一間居酒屋載4名乘客，只開了約850公尺就撞上該建築工地。警方到場時，並未在車上發現違禁品，該處工地也無人施工。

另外，謝少到案向警方供稱，當晚郭男開車到居酒屋載他與友人，一夥人上車後打算先將他載回市區住處，他坐在轎車副駕駛座玩手機，忽然就發生車禍，他也不知道車禍原因。

警方指出，初步判定該輛轎車今天凌晨2時58分沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經新竹市經國、東大路口後，疑因車速過快自撞經國路上住宅工地，謝少全身僅擦挫傷，於事故後自行搭白牌車離去，警方循線將他查緝到案，經檢測無酒精反應；至於謝是否為駕駛人，將由鑑定單位現場勘查分析研判，警方將根據相關跡證，釐清確切肇事原因與責任。

新竹市消防局指出，今天凌晨2時57分受理報案，立刻派遣7車19人趕往，到場發現車內有3人受困，其中，17歲郭男位於駕駛座，16歲宗男坐在後座中間，16歲金男在後座左方，17歲詹男則噴飛車外位於車後左方5公尺處，消防人員採器具將車門破壞，此時，郭、金、詹等人已失去生命跡象，宗男重傷昏迷，送醫後仍不治死亡。