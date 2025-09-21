聽新聞
140公分阿金硬塞100公分烘箱4天致死 土城寵物美容店負責人遭訴
新北市土城區某間寵物美容店，去年九月初接受寄養一隻黃金獵犬後，竟連續4天將阿金硬塞進長度不足、空間狹小、通風不良的寵物美容用烘箱內，直到隔天上班時間才放出，導致阿金中暑身亡。新北地檢署將該店吳姓女負責人依違反動物保護法使動物遭受傷害致動物重要器官功能喪失罪嫌起訴。
起訴指出，吳女既然提供犬隻寄養服務，理應提供適當、乾淨且無害的食物，24小時充足、乾淨的飲水，以及安全、乾淨、通風、排水和適當、適量遮蔽、照明與溫度的生活環境。
豈料，該店自9月4日起，於每日下班前，將身長140公分的阿金，塞進長僅100公分、寬90公分、斜角線長108公分且通風不良的烘箱，直到隔天上班才將阿金放出。
檢警查出，阿金每天不僅要在狹小難以站直的烘箱內待上16到20個小時，期間店家連飲水都未提供，導致阿金長時間處於通風不良環境長達4天。最後店家楊姓員工於9月9日下午4時30分開店時，發現在烘箱內的阿金早已不幸中暑死亡。
阿金經台灣大學獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所解剖後，出具動物法醫解剖報告書，確認阿金因長時間被置於通風不良環境而中暑死亡，死亡方式歸類於「未妥善照顧」，新北市動保處獲報後將全案函送檢警偵辦。
