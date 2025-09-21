快訊

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

中鋼小港廠排氣機跳機釀火警 陳其邁要求檢討原因、監測空品

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

中鋼小港廠今發生火警，現場一度竄出黃黑濃煙，環保局依空汙法開罰，對此，市長陳其邁指示副市長羅達生第一時間趕赴現場，並要求中鋼檢討事故原因、盡速修復設備，強調「在確保安全之前，不得恢復排氣機組運作」。

消防局表示，上午9時41分接獲通報後，立即出動小港、前鎮、大林及特二等分隊，共12車28人趕赴現場，並動用消防機器人及空拍機支援，經回報，火警發生點為煉焦工廠煉焦爐管線，因排放焦爐氣燃燒引起，所幸無人員受傷受困。

初步了解，事發當時排氣機因施工故障跳機，導致部分焦爐氣無法抽吸，轉由排燒塔燃燒處理，中鋼隨即啟用16座排燒塔應變，目前火勢已獲控制，廠區狀況穩定。火調人員已進入現場，釐清確切起火原因。

環保局指出，AI雲端監控系統於上午9時28分即偵測到臨海產業園區冒出黃黑煙，來源為中鋼W25媒化學製程。

經調查，疑因排風機施工、亦即盲封作業時，氫氣洩漏引發火警，火勢波及控制線，造成3號焦爐排氣機跳機，粗焦爐氣由爐頂排燒塔直接排放，並產生明顯粒狀物，將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

空汙小組同時在現場監測，目前焦爐排氣已明顯減少，濃度已恢復至一般環境值，並無異常，將持續監測周邊空氣品質，確保民眾健康無虞。

環保局空汙小組已抵達廠區監測空品。圖／環保局提供
中鋼 空汙 環保

