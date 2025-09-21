聽新聞
高雄澄清湖畔貨車撞祖孫3人機車 嬤落湖OHCA女童和姑姑手腳骨折
高雄市澄清湖文前路今天上午11時許發生重大車禍，郭姓男子駕駛小貨車轉彎時，失控撞向對向騎機車的潘姓女騎士，導致潘女及後載的3歲姪女和61歲母親3人噴飛，其中阿嬤掉落湖被救起已無生命跡象，潘女和女童則手腳骨折，意識不清，3人被緊急送醫急救。
仁武警分局調查，當時駕駛小貨車的郭姓男子（約28歲）沿文前路（往仁武方向）行駛時過彎不慎失控，擦撞對向騎機車的騎士潘姓女子（約36歲），當時潘女機車搭載61歲的母親和年約3歲的姪女。
潘女等3人噴飛後，其中潘女母親整個人掉落湖內，潘女和女童則手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘女的母親從湖中拉上岸邊時，救護車正好抵達現場，協助將潘母拉上岸，但潘母已無生命跡象，救護車緊急將3人送醫搶救。
肇禍的郭男則頭部擦挫傷，也被送醫治療，郭男經警方吹測無酒駕行為；警方初步研判為自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。
