高雄澄清湖畔貨車撞祖孫3人機車 嬤落湖OHCA女童和姑姑手腳骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市澄清湖文前路今天上午11時許發生重大車禍，郭姓男子駕駛小貨車轉彎時，失控撞向對向騎機車的潘姓女騎士，導致潘女及後載的3歲姪女和61歲母親3人噴飛，其中阿嬤掉落湖被救起已無生命跡象，潘女和女童則手腳骨折，意識不清，3人被緊急送醫急救。

仁武警分局調查，當時駕駛小貨車的郭姓男子（約28歲）沿文前路（往仁武方向）行駛時過彎不慎失控，擦撞對向騎機車的騎士潘姓女子（約36歲），當時潘女機車搭載61歲的母親和年約3歲的姪女。

潘女等3人噴飛後，其中潘女母親整個人掉落湖內，潘女和女童則手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘女的母親從湖中拉上岸邊時，救護車正好抵達現場，協助將潘母拉上岸，但潘母已無生命跡象，救護車緊急將3人送醫搶救。

肇禍的郭男則頭部擦挫傷，也被送醫治療，郭男經警方吹測無酒駕行為；警方初步研判為自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

郭姓男子今天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，被救起無生命跡象，潘女和3歲姪女則手腳骨折。記者石秀華／翻攝
相關新聞

樺加沙颱風掀大浪…龜山島海上活動傳意外 1名遊艇船員溺水死亡

受到樺加沙颱風走勢及外圍環流影響，東北部海域風浪增強，龜山島也封島，光腳遊艇今天上午載著3名船員及11名乘客前往龜山島海...

140公分阿金硬塞100公分烘箱4天致死 土城寵物美容店負責人遭訴

新北市土城區某間寵物美容店，去年九月初接受寄養一隻黃金獵犬後，竟連續4天將阿金硬塞進長度不足、空間狹小、通風不良的寵物美...

高雄澄清湖畔貨車撞祖孫3人機車 嬤落湖OHCA女童和姑姑手腳骨折

高雄市澄清湖文前路今天上午11時許發生重大車禍，郭姓男子駕駛小貨車轉彎時，失控撞向對向騎機車的潘姓女騎士，導致潘女及後載...

竹市清晨4死車禍 倖存少年無酒精反應 警方初判：車速過快

新竹市經國路二段今凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車疑車速過快，撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，造成車上...

女大生休學傳訊國中好友「祝你幸福」今凌晨倒臥社區花圃身亡

台中市21歲女子今天凌晨1時許，被北屯區環太東路一處社區保全發現，倒臥在花圃，警消到場確認，已明顯死亡，經查，女子是休學...

中鋼小港廠排氣機跳機釀火警 陳其邁要求檢討原因、監測空品

中鋼小港廠今發生火警，現場一度竄出黃黑濃煙，環保局依空汙法開罰，對此，市長陳其邁指示副市長羅達生第一時間趕赴現場，並要求...

