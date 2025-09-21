澎湖七美9旬嬤疑敗血性休克命危 凌天航空直升機後送高醫急救

澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤今天上午疑因敗血性休克命危，經衛生所通報，透過衛福布後送遠距醫療會診平台，啟動駐地的凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。

澎湖縣衛生局表示，今天上午一名90多歲的阿嬤疑似敗血性休克，經七美衛生所醫療團隊妥適處置後，透過衛福部空轉後送遠距醫療會診平台，並啟動駐地直升機後送機制，轉診至高醫醫院接受進一步治療。

凌天航空啟動駐地直升機 安全將命危的阿嬤轉送至高雄國際機場後，順利將病患轉送至高醫治療。