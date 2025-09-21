快訊

澎湖七美9旬嬤疑敗血性休克命危 凌天航空直升機後送高醫急救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤今天上午疑因敗血性休克命危，經衛生所通報，透過衛福布後送遠距醫療會診平台，啟動駐地的凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。

澎湖縣衛生局表示，今天上午一名90多歲的阿嬤疑似敗血性休克，經七美衛生所醫療團隊妥適處置後，透過衛福部空轉後送遠距醫療會診平台，並啟動駐地直升機後送機制，轉診至高醫醫院接受進一步治療。

凌天航空啟動駐地直升機 安全將命危的阿嬤轉送至高雄國際機場後，順利將病患轉送至高醫治療。

澎湖縣衛生局長陳淑娟指出，澎湖離島醫療資源相對不足，民眾若發生重症或重大緊急傷病狀況，空中轉診能有效爭取黃金救援時間。衛生局將持續優化緊急醫療資源與運輸機制，確保民眾在第一時間獲得完善醫療照護。

澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤疑因敗血性休克命危，凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。圖／凌天航空主任陳萬昇提供
澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤疑因敗血性休克命危，凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。圖／凌天航空主任陳萬昇提供
澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤疑因敗血性休克命危，凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。圖／凌天航空主任陳萬昇提供
澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤疑因敗血性休克命危，凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。圖／凌天航空主任陳萬昇提供
澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤疑因敗血性休克命危，凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。圖／凌天航空主任陳萬昇提供
澎湖縣七美離島一名90餘歲的阿嬤疑因敗血性休克命危，凌天航空直升機後送轉診至高雄高醫急救。圖／凌天航空主任陳萬昇提供

