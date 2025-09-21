影／高雄中鋼煉焦廠火警竄濃煙 環保局認定違規依法開罰

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市小港區中鋼公司廠區今上午傳出火警，廠內焦爐排氣設備異常，現場竄出白色濃煙，遠在數公里外即可見。環保局也在第一時間透過AI雲端監控系統偵測火災，產生明顯粒狀物，已依空汙法處以10萬至500萬元罰鍰。

對此，中鋼公司說明，煉焦工場一部排氣機異常跳機，部分焦爐氣體未能由排氣機抽吸，改以自然排氣方式排燒處理，並緊急出動廠內消防車灌救，約40分鐘後火勢受控，現場並未造成人員傷亡，至於設備損害程度及排氣機故障原因，仍在釐清中。

環保局指出，上午9時28分，AI雲端監控系統偵測到臨海工業區有黃黑煙，追查確認中鋼W25媒化學製程在排風機施工盲封過程中發生氫氣洩漏，引發火災。

由於火勢波及至3號焦爐主要排氣機控制線，造成設備跳機，粗焦爐氣自爐頂排燒塔直接排放，產生明顯粒狀物，已違反空汙法第32條規定，依法可處10萬至500萬元罰鍰。

環保局空汙小組同步到場檢測，五用氣體偵測器數據顯示：硫化氫0.9ppm、FID（可燃性氣體濃度）2.1ppm、總懸浮微粒0.021mg／m3。團隊持續監測周邊空品狀況，至中午12時，全市感測器監測值介於2至23微克／立方米之間，濃度已回落至環境背景值，整體空品未見異常。

環保局表示，事故發生後焦爐排氣已明顯減少，火勢雖獲控制，將持續派員監測，確保未有二次汙染發生。

高雄中鋼煉焦廠火警竄出濃煙，環保局認定違規依法開罰。圖／環保局提供
