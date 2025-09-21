聽新聞
二手名牌服飾店遭割衣損失10萬 會員持美工刀逛街毀損送辦
陳姓男子涉嫌在台北市某二手名牌服飾店，持美工刀割破5件上衣及3雙鞋子，造成店家損失10萬餘元，被警方通知到案否認，稱拿鑰匙翻找衣物不慎劃破，警方懷疑他與店家有消費糾紛，依毀損罪函送。
警方調查，上月31日中午12時許，45歲陳姓男子進入北市忠孝東路4段某二手名牌服飾店，持美工刀割破割破5件上衣及3雙鞋子，約10分鐘離開未消費；陳是該店會員，店長27歲曾姓男子發現服飾遭人持利器破壞，調閱監視器認出陳，本月10日赴大安警分局敦化南路派出所報案。
曾指服飾破損無法販售，清點損失有Barbour羊毛大衣5000元、Off-White牛皮外套2萬元、Ys牛仔外套3500元、Balenciaga牛仔外套2萬2000元、Allsaints羊皮外套4500元、Chanel運動鞋7000元、Hermes跟鞋1萬8000元、Louis Vuitton運動鞋2萬2000元。
警方檢視監視器影像，13日通知陳到案，他否認犯案，稱拿鑰匙翻找衣物不慎劃破，警方懷疑他與店家有消費糾紛，詢後依毀損罪函送。
