獨／離譜行車糾紛！ 台南騎士「蛋襲」計程車 司機怒提告求償

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

行車糾紛一言不合就被砸雞蛋？台南一名李姓多元化計程車司機近期載客前往北區小東路，停靠路邊讓客人下車後準備切回車道時，後方機車騎士疑因不滿李姓司機擋道，竟朝其比中指、還連丟3顆雞蛋，讓李姓司機相當無奈說，已禮讓後車，沒想到還這樣，已到派出所提告。

李姓司機表示，19日下午接到客人要前往北區小東路成大校園附近，抵達後靠邊臨停下完客人，準備將車輛切回車道時，後方一輛機車騎士卻朝自己狂按喇叭，甚至還比出中指辱罵，重點明明已禮讓對方車輛先過，且也都有打方向燈。

他說，後來車輛順利開回車道，但該名騎士卻在行駛中拿出雞蛋，朝自己的車尾後方丟了3顆雞蛋隨即離去，「當下真的很傻眼，還以為自己是什麼政治人物要被丟雞蛋！」，且該騎士過程中還不斷挑釁，自己根本沒與他接觸，因此載客空檔到派出所報案，要求該名騎士賠償。

李姓司機認為，洗車清潔費雖然不多，但希望該名騎士要對自己的行為負責，且行駛中丟砸雞蛋真的相當危險，不僅他會影響其他用路人，也會導致自己的行車視線不佳，影響行車安全。

對此，南市警五分局說明，接獲報案後已立即展開調查，並積極調閱監視器，通知涉案人到案說明；全案將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款以其他危險方式駕車，可處駕駛人6000至3萬6000元罰鍰不等，吊扣牌照6個月，後續也將依刑法公然侮辱及毀損罪嫌移送偵辦。

李姓多元化計程車司機車輛遭蛋洗，讓他相當無奈，雖洗車清潔費不多，但他希望該名騎士要對自己的行為負責，且行駛中丟砸雞蛋真的相當危險。圖／李姓司機提供
李姓多元化計程車司機車輛遭蛋洗，讓他相當無奈，雖洗車清潔費不多，但他希望該名騎士要對自己的行為負責，且行駛中丟砸雞蛋真的相當危險。圖／李姓司機提供
機車騎士過程中不斷向李姓司機挑釁。圖／李姓司機提供
機車騎士過程中不斷向李姓司機挑釁。圖／李姓司機提供
台南一名李姓多元化計程車司機近期停靠路邊讓客人下車後，準備切回車道時，後方機車騎士疑因不滿李姓司機擋道，竟朝其比中指、還連丟3顆雞蛋，讓李姓司機相當無奈並報案提告。圖／李姓司機提供
台南一名李姓多元化計程車司機近期停靠路邊讓客人下車後，準備切回車道時，後方機車騎士疑因不滿李姓司機擋道，竟朝其比中指、還連丟3顆雞蛋，讓李姓司機相當無奈並報案提告。圖／李姓司機提供

雞蛋 車道 機車騎士

