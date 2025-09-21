竹市清晨車禍3死1傷 未成年駕駛到案否認開車警偵訊中

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市經國路二段今凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上乘客三死一重傷，其中被懷疑駕車的15歲謝姓男子失蹤，經警方成立專案小組，稍早將謝男帶回偵訊，據悉，謝男否認駕車，他稱開車的是另名已傷重不治的郭姓男子，全案警方偵訊中，細節待釐清。

據掌握，謝男中輟、有傷害通緝，經調閱監視器，發現該輛銀色轎車於今天凌晨2時52分由經國路一段一間居酒屋載4名乘客，只開了約850公尺就撞上該建築工地，車禍原因不明。

警方指出，該輛轎車於今天凌晨2時58分沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經至東大路口後，疑因車速過快，自撞該處建築工地，肇事轎車車頭及車身毀損，肇事後謝男離開現場，現場遺留四人，其中17歲郭姓男子、17歲詹姓男子、16歲金姓男子傷重不治死亡，另名16歲宗姓男子則意識昏迷。

新竹市消防局指出，今天凌晨2時57分受理報案，立刻派遣7車19人趕往，現場傷者共四人，其中三人均有夾困狀況，其中，郭男位於駕駛座，宗男坐在後座中間，金男在後座左方，詹男則噴飛車外位於車後左方5公尺處，立刻採器具將車門破壞救援，當下已有3人失去生命跡象，1人重傷，立刻將其送醫救治。

據悉，該輛轎車上並未發現任何違禁品，該處工地深夜並無人施工，但轎車卻忽然衝入，車內其中一人甚至被拋飛車外，此外，附近居民說，該工地原建築為養生館，在去年遭爆女警「兼職」引發議論，事後警調查還給女警清白，如今又在鬼月最後一天傳出意外，更讓人覺得不可思議。

該養生館出事後已經結束營業，轉為其他人接手，不料就在業者整理內部的時候，竟發嚴重車禍意外。

新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上乘客三死一重傷。圖／新竹市消防局提供
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上乘客三死一重傷。圖／新竹市消防局提供
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上乘客三死一重傷。圖／民眾提供
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上乘客三死一重傷。圖／民眾提供
被懷疑駕車的15歲謝姓男子（黑衣者）一度失蹤，警方成立專案小組，稍早逮獲謝男帶回偵訊，謝男否認是駕駛，全案偵訊中，細節待釐清。圖／民眾提供
被懷疑駕車的15歲謝姓男子（黑衣者）一度失蹤，警方成立專案小組，稍早逮獲謝男帶回偵訊，謝男否認是駕駛，全案偵訊中，細節待釐清。圖／民眾提供

