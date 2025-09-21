影／登山客出現肺水腫 空勤直升機飛到台中高山救援

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男登山客在台中市和平區登山時出現肺水腫症狀，空勤總隊今天派出黑鷹直升機飛到高山救援，在南湖山屋載登山客，他已全身無力無法行走，由特搜隊員等人員攙扶上機，飛抵地面時，由救護車載送到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天早上接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行台中市和平區南湖山屋37歲許姓男登山客出現肺水腫症狀申請空中救援。

派出飛機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛陶金鈺、機工長莊世龍，消防署特搜隊隊員劉承閎、張英熙執行任務。

今天早上6時59分從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，7時32分抵達目標區，經空偵確認場地及周邊狀況後落地，由特搜隊員評估待救人員狀況並攙扶上機，返回機場卸載傷患，交由救護車後送醫院。

水腫 台中市 黑鷹直升機

