電塔雙屍疑經商欠高利貸 新北夫妻躲債旅館一周今陳屍

新北市板橋區大漢溪高灘地今天清晨5時許有民眾晨運時，驚見一對男女懸空在廣播電塔上嚇得立即報警。警方及救護人員到場發現這對50多歲夫妻已明顯死亡。警方初步調查並無外力介入，據了解2人疑因經商欠債，警方已通知家屬釐清死亡原因。

板橋分局今天清晨5時許接獲土城分局轉報，在大漢溪旁高灘地中廣土城廣播塔上有2人死亡。警方趕抵現場經詢問，報案民眾表示晨運時經過堤外公園廣播電塔旁時，發現有1男1女懸空在廣播電塔上，嚇得他立即報警。

警方及救護人員到場，發現這對年約50多歲男女已明顯死亡。警方經查死者為56歲丈夫及57歲妻子，現場並無外力介入跡象。在2人身旁包包內發現證件及寫給子女的書信。據了解夫妻從事裝潢工作，疑似經商失敗欠下2百多萬高利貸，為了躲債一周前自中和來到土城1間旅館居住，不料今天凌晨夫妻倆竟雙雙陳屍在堤外廣播電塔上。警方目前已通知死者子女至警局製作筆錄，並報請檢察官相驗以釐清2人確切死因。