竹市清晨車禍再添1死 未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷
新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿五人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的建築工地，導致車上乘客3死1重傷，其中疑似駕駛的15歲謝姓男子失蹤，全案目前由警方調查，積極查緝謝男到案釐清。
據掌握，謝男中輟、有傷害通緝，經調閱監視器，發現該輛銀色轎車於今天凌晨2時52分由經國路一段一間居酒屋載4名乘客，只開了約850公尺就撞上該建築工地，恐因無照、通緝身分才會失蹤。
警方指出，該輛轎車於今天凌晨2時58分沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經至東大路口後，疑因車速過快，自撞該處建築工地，肇事轎車車頭及車身毀損，肇事後謝男離開現場，現場遺留四人，其中歲18歲郭姓男子、18歲詹姓男子、17歲金姓男子傷重不治死亡，另名16歲宗姓男子則意識昏迷。
新竹市消防局指出，今天凌晨2時57分受理報案，立刻派遣7車19人趕往，現場傷者共4人，其中3人均有夾困狀況，立刻採器具將車門破壞救援，當下已有3人失去生命跡象，1人重傷，立刻將其送醫救治。
據悉，該輛轎車上並未發現任何違禁品，該處工地深夜並無人施工，但轎車卻忽然衝入，車內其中一人甚至被拋飛車外，此外，附近居民說，該工地原本就是去年爆出有女警「兼職」引發社會議論的養生館，如今又在鬼月最後一天傳出此意外，更讓人覺得不可思議。
之後，竹縣警方經1個月調查「查無兼差具體事證」，讓該女警免於被汰除。該養生館事後結束營業，轉為其他人接手，不料就在業者整理內部的時候，竟發嚴重車禍意外。
