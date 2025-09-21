人情冷暖 婦人街頭跌倒現場人多無人理 員警巡邏發現送醫

台中市神岡區一名婦人在郵局前絆倒，雙腳疼痛無法起身，現場行人絡繹不絕，卻無人主動上前關懷，巡邏員警經過時發現異狀，通報救護車並聯繫家屬，協助送醫，家屬感激員警熱心助人。

豐原警分局社口派出所警員鄭以聖9月18日上午11時，巡邏勤務行經神岡區中山路郵局前，發現71歲張姓婦人跌坐在地，頭冒冷汗、面露痛苦神情，卻無人上前伸出援手，警員主動關懷。

住神岡區民生路的婦人辦完業務，步出郵局時，疑似未注意到地面高低差，一時重心不穩，跌坐在人行道上。

她以為是輕微跌倒，但警員幫忙察看後發現其右腳踝有明顯腫脹，疑似骨折，通報119並聯繫家屬，救護人員抵達後，將婦送往衛生福利部豐原醫院治療，無生命危險。