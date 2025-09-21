影／逃逸移工搭友人車見巡邏員警靠近 心虛在路中開門竄逃
46歲黎姓越南籍逃逸移工昨天坐在越南籍合法移工友人車上，見台南市警第三分局和順派出所巡邏員警騎車靠近，竟因緊張就在大馬路中下車徒步狂奔，員警也立即從後追上，讓汽機車駕駛人都好奇發生什麼事；黎在大街小巷不斷竄逃約10分鐘，仍遭員警壓制逮捕。
不少民眾昨天下午5時許在台南市安南區長和路一段與環館路口目擊警察追逐黎姓男子，紛紛在threads上發布警察奔跑影片，好奇詢問發生什麼事；轄區第三分局說明，昨天下午5時23分，和順派出所員警騎車巡邏時，看到一輛轎車上載滿移工，靠近打量。
警方表示，當時員警正準備請轎車停到旁邊盤查時，車內一名男子突然打開車門，神色慌張，衝下車就徒步狂奔，員警見狀，邊呼叫支援邊從後追上；因黎到處亂跑，大街小巷竄逃約10分鐘，兩名員警跟在後面不讓他跑掉，支援警力也騎車趕到。
最後在騎車員警先追上將黎姓男子擋下攔住，後方員警隨後跟上，一起將人壓制逮捕，距離黎下車地點估計他已狂奔600公尺；經查黎姓越籍移工逃逸已一段時間，警方將他帶回和順派出所偵辦，後續移送移民署台南市專勤隊辦理遣返作業。
分局表示，呼籲雇主切勿非法僱用失聯移工，民眾如有發現可疑人事物，請及時向警通報。
