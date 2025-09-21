新店住宅清晨突傳惡火 客廳驚見2桶瓦斯 男子大面積燒傷送醫不治

新北市新店區中興路1棟公寓今天清晨5時許起火，消防人員到場發現2樓樓梯間竄出火煙，隨後在屋內臥室發現1名年約50歲男子全身燒燙傷OHCA，送醫急救後仍不治，消防人員在客廳發現2支瓦斯桶，其中1桶為開啟狀態，確切起火原因仍待調查。

新北市消防局今天凌晨5時23分接獲報案，新店區中興路二段208號1棟4層樓公寓2樓發生火警。消防局派遣25車70名人員前往搶救，到場時發現2樓樓梯間大量火煙不斷竄出，2樓的大門還疑似被炸開。消防人員立即進入搜救，迅速在屋內臥室發現1名年約50多歲男子，全身大面積燒燙傷已無呼吸心跳，立即將他救出送醫，但經急救後仍宣告不治。